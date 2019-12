Porto Alegre Cerca de 150 mil pessoas são esperadas para o Réveillon da Orla

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2019

Réveillon de Porto Alegre de 2018. Foto: Joel Vargas/PMPA Réveillon de Porto Alegre de 2018. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

O Réveillon 2020 de Porto Alegre deve atrair em torno de 150 mil pessoas na noite desta terça-feira (31), para a Orla Moacyr Scliar. A programação começa às 18h e se estende até às 2h. A estrutura montada na Usina do Gasômetro contará com food trucks, beer trucks e tenda Recanto Místico. À meia-noite, ocorre a queima de fogos sem estampido, com duração de dez minutos. A novidade desta edição é a pirotecnia sincronizada com a trilha elaborada pela DJ Letícia Sartoretto. Para garantir a segurança do público, haverá reforço nos efetivos de limpeza, segurança, fiscalização de trânsito e atividades ambulantes, e serviço de atendimento médico.

A realização do evento é da Prefeitura de Porto Alegre, com apoio da Federação Afro Umbandista e Espiritualista, Associação de Gastronomia Itinerante do Rio Grande do Sul, Sheik Burguer, Restaurante 360 e Rede Master Hotéis. O patrocínio é da Companhia Zaffari, Caixa e do Governo Federal Pátria Brasil.

Limpeza

A SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) reforçará a equipe do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) para garantir organização e conforto no local. Durante a festa, serão disponibilizados 50 tonéis na região (25 a mais que no ano passado), e, pela primeira vez, 30 contêineres da coleta automatizada serão dispostos no canteiro central da avenida Presidente João Goulart.

A Orla Moacyr Scliar é adotada pela Uber, que tem a responsabilidade de manutenção do espaço. No entanto, devido às festividades na área, a prefeitura fará a limpeza. Além dos tonéis e contêineres extras, colocados especialmente para o evento, o trecho 1 da Orla já conta com 50 lixeiras duplas (uma com 40 e outra com 20 litros de capacidade), acrescidas de dez contentores triplos extras (com capacidade de até 240 litros cada) nos finais de semana.

Segurança

A Guarda Municipal e o 9° Batalhão da Brigada Militar farão a segurança do local. Já a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) trabalha na organização e fiscalização do trânsito do entorno. A partir da 0h30, haverá ampliação da linha C4 – Circular Balada Segura, que atenderá o evento com intervalos de 20 a 30 minutos. Também haverá mais veículos atuando nas linhas M79 (eixo Borges/Padre Cacique/ Wenceslau Escobar) e M98 (Eixo BentoGonçalves/Lomba do Pinheiro), saindo em intervalos de menos de uma hora para facilitar o retorno aos principais eixos da cidade. Ao mesmo tempo, o trânsito terá uma série de alterações no entorno da festa (confira aqui).

A SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) atuará na fiscalização dos vendedores ambulantes, e a SMS (Secretaria Municipal da Saúde) estará presente com a unidade móvel para eventuais atendimentos, em parceria com a Associação Hospitalar Vila Nova, o Corpo de Bombeiros e o Samu.

Programação

18h – Vencedores do Festival de Música 2019

19h10 – Imperadores do Samba

20h10 – Cesar Oliveira e Rogério Melo – Dupla gaudéria

21h20 – Luiza Barbosa – representante gaúcha na final do The Voice Kids 2019

22h45 – Casa Ramil

23h50 – Letícia Sartoretto (DJ)

0h – Show pirotécnico

2h – Encerramento

O que é permitido

– Levar cadeiras de praia, cangas e esteiras.

– Levar ceias prontas e lanches.

– Levar bebidas e coolers.

Recomendações para o evento

– Manter-se hidratado e bem alimentado.

– Se chegar cedo, ainda com sol, aplicar protetor solar.

– Providenciar identificação para crianças e contato de um responsável. No caso de a criança se perder, basta procurar a segurança do evento para auxiliar na localização.

– Marcar um ponto de encontro, caso alguém se perca.

– Levar saco/sacola para coletar o lixo e carregar ao sair.

– Separar alumínios e vidros para deixá-los nas áreas de reciclagem.

O que não é permitido

– Uso de qualquer tipo de fogo de artifício.

– Arma de qualquer espécie.

– Churrasqueiras, espetos, fogo no local ou uso de fogões portáteis.

– Uso de drogas ilícitas.

– Deixar lixo, garrafas e latas no chão.

– Venda de bebidas ou alimentos sem licença.

– Entrar no rio, pois as águas são profundas e há risco de afogamento.

