“Cheia de celulites, pareço um maracujá velho”, diz Anitta sobre o seu corpo

A cantora Anitta resolveu desabafar sobre o próprio corpo em uma entrevista para um programa da Espanha. Ao ser questionada sobre a boa forma, ela não viu problemas em comentar que não tem o físico perfeito.

“Eu sou cheia de celulites, pareço um maracujá velho”, afirmou Anitta no programa espanhol. A cantora já mostrou que não liga muito para isso. Tanto é assim que, logo no início do clipe da música Vai Malandra, aparece com bumbum cheio de furinhos.

Logo depois de terminar o namoro com Pedro Scooby, Anitta foi diagnosticada com estafa e se afastou do palcos, além da apresentação do programa “Anitta Entrou no Grupo”, exibido pelo Multishow.

Pai da cantora

Parece que mesmo depois do fim do namoro da filha, Anitta, com Pedro Scooby, Mauro Machado, conhecido como Painitto na web, continua tendo um carinho pelo ex-genro. Tanto que nesta sexta-feira (06) ele comentou uma foto que o surfista publicou no Instagram com os filhos em Fernando de Noronha – onde, aliás, encontrou com a ex-mulher, Luana Piovani. “Que maravilha”, escreveu Painitto, que também postou diversos emojis de coração.

“Faltou você aqui comigo”, respondeu Scooby. Mais cedo, o surfista usou a rede social para explicar que só foi encontrar com Piovani em Noronha para fazer uma nova festa de aniversário para os filhos gêmeos, já que não esteve na comemoração que a atriz fez em sua casa em Portugal.

“Eu não vim pra cá ver a Luana, vim pra Noronha ver meus filhos e fazer uma festa de aniversário pra eles. Luana está namorando e acharia incrível as pessoas respeitarem o namorado dela”, declarou ele, se referindo ao novo namorado da atriz, o jogador de basquete Ofek Malka.

Piovani, por sua vez, postou algumas fotos do ex com as crianças, e também respondeu aos seus seguidores, garantindo que não tem chance de reatar com ele. “O pai [Scooby] chegou, teremos uma nova festinha de ‘niver’ e assim vamos levando a vida… sempre gratos, sempre muito gratos. E que o amor se multiplique sempre, porque sacrifício pra mãe é rotina”, disse ela, que usou ainda as hashtags “Tô surpresa comigo”, “xô, rancor” e “o amor falando mais alto”.

Novo trabalho

Anitta e Léo Santana lançaram um novo hit nesta sexta-feira no Spotify. O single “Contatinho” é a principal canção do cantor baiano no seu novo DVD “Levada do Gigante”, que teve gravação no mês passado e contou com famosos no show. Com a divulgação do lançamento, fãs da funkeira e do artista de axé tornaram a música na mais pesquisada no Google Trends.

Essa ansiedade em cima do lançamento oficial da canção ocorreu por conta de um vazamento que aconteceu no mês passado. Durante a gravação do DVD de Léo ao lado de Anitta, um espectador gravou o momento e jogou nas redes sociais, fazendo os internauta irem ao delírio.

