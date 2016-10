China prepara missão para 33 dias no espaço

A China apresentou neste domingo (16) os dois astronautas que irão para o espaço na sexta missão tripulada do país, a bordo da nave Shenzhou-11, cujo lançamento está programado para segunda-feira (17) às 7h30min (horário local, 21h30 de domingo em Brasília).

Jing Haipeng, um veterano que já participou de missões em 2008 e 2012, e o estreante Chen Dong são os escolhidos para dirigir a nave, informou a porta-voz do programa espacial tripulado da China, Wu Ping, em entrevista coletiva no centro de lançamentos Jiuquan, no Deserto de Gobi.

A Shenzhou-11 partirá da base de Jiuquan com o objetivo de se acoplar ao novo laboratório espacial chinês, o Tiangong-2, lançado no dia 15 de setembro. Espera-se que a nave demore dois dias para ficar em uma posição perto do laboratório, que orbita ao redor da Terra a 333 km de altura, e que permita realizar a montagem de ambas as plataformas.

“Depois da entrada em órbita de Shenzhou-11 será feito um acoplamento automático com Tiangong-2 em dois dias e formarão um complexo. Os astronautas entrarão em Tiangon-2 e o complexo voará durante 30 dias”, explicou Wu. Ao longo desse tempo, Jin e Chen viverão e trabalharão dentro do laboratório espacial e farão vários experimentos científicos.

Uma vez completados os 30 dias em órbita, está previsto que o complexo formado pela Shenzhou-11 e o Tiangong-2 se separe e que os astronautas retornem à Terra a bordo da nave em um percurso de um dia. Assim, a duração total da missão chegará a 33 dias, mais do que o dobro que a anterior tripulada chinesa, a Shenzhou-10, que com 15 dias era a mais longa até o momento.

Esta longa permanência no espaço implica um aumento dos riscos para a saúde dos astronautas, advertiu Wu, afirmando que “a baixa da função cardiovascular será mais proeminente e haverá um certo grau de atrofia muscular e perda óssea”. (AG)

