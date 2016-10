CI – Intercâmbio e viagem leva jovens, de 13 a 17 anos, para um tour de estudo e diversão de três semanas em Dublin, na Irlanda

Dublin é uma cidade encantadora para todas as idades. Nos últimos tempos, a capital da Irlanda tem atraído jovens, que buscam conhecimento e diversão. Pensando nisso, a CI – Intercâmbio e Viagem preparou um roteiro especial para gaúchos entre 13 e 17 anos que estarão em férias escolares aqui no Brasil. É uma oportunidade única para conhecer a terra de escritores internacionalmente conhecidos. O Intercâmbio Teen Dublin, com saída em janeiro de 2017, terá a duração de três semanas.

Dublin é o berço de renomados escritores como George Bernard Shaw, Bram Stoker, Jonathan Swift, Oscar Wilde, William Butler Yeats, Samuel Beckett e James Joyce. “É um intercâmbio fantástico para adolescentes porque é um lugar rico em história, o que ajuda muito na formação intelectual e pessoal”, afirma Ana Flora Bestestti, Supervisora da Região Sul da CI. Além disso, nomes famosos da música, como Enya e U2, também são de lá. E as atrações culturais não param por aí. A cidade tem castelos, museus e galerias de sobra para o jovem enriquecer os seus conhecimentos.

O que conhecer em Dublin:

Castelo de Dublin – Sede fortificada do governo britânico na Irlanda até 1922, a maior parte do complexo histórico foi construída ao longo do século XVIII.

Catedral de St. Patrick – Fundada em 1191, a catedral de estilo gótico é a maior da Irlanda. Só a sua torre tem cerca de 43 metros de altura.

James Joyce Centre – Neste museu dedicado ao escritor mais famoso da Irlanda, ficam guardados objetos, fotos, livros e documentos relacionados ao autor.

Writers Museum – Criado para preservar história da literatura irlandesa, o museu tem exposições sobre autores clássicos e edições históricas.

A CI, em Porto Alegre, está presente na Rua Padre Chagas, 80, Moinhos de Vento (Telefone: 51-3346-4654) e na Av. Pereira Passos, 1125, loja 1, Bairro Vila Assunção (Telefone: 51-3062 0626. No Vale dos Sinos, a empresa na Av. Unisinos 950, Cristo Rei, em São Leopoldo, dentro da Unisinos (51-3566-4429). Há, ainda, unidades em Caxias do Sul, Passo Fundo, Erechim e Pelotas.

