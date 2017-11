A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na noite de quarta-feira (22), cinco pistolas 9 milímetros contrabandeadas em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Um homem de 36 anos foi preso.

As armas estavam em um veículo Astra, com placas de Foz de Iguaçu (PR), que foi abordado pelos agentes. As armas são de origem turca. Também foram encontrados 15 carregadores. O destino das armas seria a Região Metropolitana de Porto Alegre.

