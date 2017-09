Clara Pechansky representa o Brasil em festival de arte na Colômbia

Clara Pechansky é a única brasileira que participa, no dia 13 de setembro de 2017, do “Festival Internacional Arte Sin Fronteras Por La Paz de Colombia” que acontece na cidade de Neiva, província de Huila, na Colômbia, considerada neste período como a capital mundial da paz. A artista, convidada pelos curadores, recebeu a indicação em função do seu trabalho de difusão da arte em países da América Latina.

O evento reúne artistas da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, Nicarágua, México, Índia, Inglaterra, Peru, Suíça e Venezuela. A curadoria de Arte Sin Fronteras é de César Rincón (Colômbia) e Jorge Luis Reyes (México). São 170 artistas plásticos (pintores, escultores e fotógrafos) de 32 países, unidos para celebrar a PAZ.

O encontro pretende incentivar a convivência pacífica, através de diversas expressões artísticas, e reúne artistas de renome internacional, bem como 300 crianças, todos irmanados nesta mesma mensagem. A mostra irá itinerar por alguns espaços da Colômbia, e deverá viajar para o México, onde será acrescida de artistas locais.

Artistas como Andrea Garcia, Carolina Villa, Felipe Drago, Dora Luz Delgado, Jorge Torres, Pilar Gomez, Olaff Crown, Franklin Avila e muitos outros, que levarão suas obras para Arte Sin Fronteras, participam da Miniarte Fantasia, com coordenação geral internacional de Clara Pechansky recentemente em cartaz na Gravura Galeria de Arte, em Porto Alegre, no RS.

Clara também participa de outra mostra, na Argentina, em Neuquen, intitulada “Colores de La Paz”.

Serviço:

“Festival Internacional Arte Sin Fronteras Por La Paz de Colombia” – Participação de Clara Pechansky

Quando: 13 de setembro 2017

Local: Cidade de Neiva, província de Huila, na Colômbia

Compartilhe

Deixe seu comentário: