Com desconforto muscular, Rodrigo Moledo ficará de fora da partida do Inter contra o Ceará

O técnico Odair Hellmann recebeu uma baixa de última hora, nesta sexta-feira (9). O zagueiro Rodrigo Moledo sentiu um desconforto muscular na coxa e está fora da partida contra o Ceará, neste domingo, às 17h, na Arena Castelão. Com a baixa, Emerson Santos será o titular na zaga, ao lado de Victor Cuesta.

Nesta sexta-feira, o treinador comandou o último treinamento da equipe antes da viagem para Fortaleza. Novamente, a atividade foi realizada com portões fechados no estádio Beira-Rio.

Assim, o colorado mantém mistério na escalação, que nesta rodada volta a contar com os reforços de Rodrigo Dourado, Edenílson e Jonatan Álvez, que voltam a ficar a disposição após cumprir suspensão.

Para a partida contra o time do técnico Lisca, o provável time do Inter tem: Marcelo Lomba; Fabiano, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, D’Alessandro, Nico López e Patrick; Leandro Damião.

Entrevista

Após o treinamento, Odair Hellmann concedeu entrevista coletiva no CT Parque Gigante e projetou a partida de domingo. “Trabalhamos bem, vamos fortes para jogo. Temos que fazer um jogo de muita concentração, muita intensidade. O Ceará faz um segundo turno de recuperação. Temos que enfrentar as dificuldades e ganhar a partida”, afirmou o comandante.

Com 61 pontos somados, o Clube do Povo ocupa o segundo lugar na tabela de classificação, cinco pontos a menos que o líder Palmeiras. O Colorado buscará na Arena Castelão repetir o resultado do primeiro turno, onde venceu o Ceará por 1 a 0, gol de William Pottker.

Deixe seu comentário: