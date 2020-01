Esporte Com gol de David Braz, Grêmio vence o Brasil de Pelotas pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2020

Foto: Lucas Uebel | Grêmio

O Grêmio conquistou os seus primeiros três pontos no Campeonato Gaúcho. Com time titular, em Pelotas, David Braz marcou o único gol do jogo, decretando o 1 x 0, no estádio Bento Freitas. No meio da semana o Grêmio recebe o São José, na Arena, quinta-feira.

O jogo

Os titulares do Grêmio viajaram até Pelotas para o segundo jogo do Campeonato Gaúcho, diante do Brasil de Pelotas. Com a mesma formação da primeira partida, o time de Renato buscou o gol desde o primeiro minuto. Contudo, sem muita efetividade.

Aos 22 minutos, Alisson recebeu bom passe de Patrick, entrou na área e foi derrubado pelo goleiro, pênalti marcado. No lance, o goleiro do Brasil levou a pior e foi levado diretamente para o hospital. No pênalti, Luciano foi pra bola e perdeu a oportunidade de abrir o marcador ao chutar a bola na trave.

O Grêmio tentava criar, mas só aos 45 minutos, após escanteio cobrado por Alisson, Éverton desviou e David Braz jogou pro fundo das redes marcando o primeiro gol do Grêmio na temporada e no jogo.

No segundo tempo, o Grêmio entrou em campo para controlar a partida. Sem muitas chances para os dois lados, Renato testou opções no time. Por pouco, o Brasil também não empatou o jogo. Natan recebeu livre na área, tirou de Vanderlei e a bola caprichosamente bateu na trave.

O jogo seguiu até o fim com o placar inalterado. O Grêmio vai a campo quinta-feira diante do São José pela terceira rodada.

