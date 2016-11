Com gol de Valdívia, Inter vence o Cruzeiro e segue vivo na luta contra o rebaixamento

O Internacional conquistou uma importante vitória neste domingo (27), ao bater o Cruzeiro por 1 a 0 no Beira-Rio, resultado que o mantém vivo na luta pela permanência na Série A do Brasileirão. Foi com um golaço de Valdívia, que entrou no segundo tempo, que o time chegou aos 42 pontos – está na 17ª posição, com mesma pontuação do Vitória (16º), que joga nesta segunda-feira (28) contra o Coritiba, no Paraná.

O último jogo do campeonato será contra o Fluminense, domingo (27), no Maracanã.

Escalação com novidades – O time gaúcho, que entrou em campo para a última partida em casa da temporada, teve novidades do meio para frente: Anselmo e Rodrigo Bob formaram a dupla de volantes e Seijas, Anderson e Alex compuseram o meio-campo; Nico López foi a referência no ataque. No setor defensivo, William e Geferson foram os laterais e Paulão e Ernando os zagueiros.

Escalação do Internacional: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Geferson (Vitinho); Anselmo, Rodrigo Dourado (Valdívia), Anderson, Alex e Seijas (Ariel); Nico López. Técnico: Lisca.

Escalação do Cruzeiro: Rafael; Ezequiel, Manoel, Léo e Bryan (Edimar); Romero, Ariel Cabral (Ábila) e Robinho; Alisson, William (Marcos Vinícius) e Rafael Sobis. Técnico: Mano Menezes.

