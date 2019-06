Com gols de Coutinho e Everton, seleção estreia com vitória sobre a Bolívia na Copa América

por Kyane Sutelo

A seleção brasileira estreou na noite desta sexa-feira (14) na Copa América 2019. A partida contra a Bolívia foi no estádio do Morumbi, em São Paulo. Com o placar de 3 a 0, os comandados de Tite garantiram a vitória e a entrada na competição com mais confiança.

Neymar foi cortado do grupo, lesionado ainda nos amistosos preparatórios. Quem brilhou com os gols que asseguraram a superioridade da Canarinho foram Philippe Coutinho, que marcou duas vezes, e o atacante gremista Everton. O uniforme escolhido surpreendeu a torcida, já que a seleção jogou de branco, para homenagear o centenário da conquista do primeiro título Sul-Americano de 1919, organizado pelo Brasil.

A etapa inicial foi bastante morno e o Brasil preocupou. A equipe parecia sentir o peso da estreia e não conseguia demonstrar qualidade, longe do desempenho esperado. Porém, já no início do segundo tempo, a sorte sorriu para a seleção brasileira: pênalti. O jogador boliviano abriu o braço durante jogada na área e o árbitro decidiu. Coutinho bateu de perna direita no canto esquerdo da meta de Carlos Lampe. O goleiro adivinhou o canto, mas não alcançou a bola. Gol!

A penalidade máxima conseguiu motivar o time brasileiro. Ainda na primeira metade da etapa complementar, Firmino chegou pela direita e cruzou para a área na cabeça de Coutinho, que, novamente, mostrou ao que veio e colocou a bola no fundo da rede. 2 a 0 para o Brasil. O placar foi finalizado já no final do segundo tempo. Cebolinha recebeu de Fernandinho, carregou até a entrada da área e bateu de direita, marcando um golaço, o terceiro da seleção contra a Bolívia.

O próximo compromisso do grupo de Tite é contra a Venezuela, na terça-feira (18), às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

