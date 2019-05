Com seis judocas gaúchos, seleção brasileira de judô é convocada para os Jogos Pan-Americanos

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou os nomes que representarão o país nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Entre os 14 selecionados, seis são judocas gaúchos da equipe Oi/Sogipa. O clube local tem o maior número de atletas no torneio. Os Jogos Pan-Americanos 2019 acontecem entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. As competições do judô serão entre 8 e 11 de agosto.

Na lista de atletas convocados está a bicampeão mundial Mayra Aguiar. Além dela Aléxia Castilhos, Daniel Cargnin, Leonardo Gonçalves, Nathália Brigida e Rafael Macedo estão relacionados.

Os seis atletas do judô, mais Almir Júnior e Anderson Henriques, representantes da equipe de atletismo da Oi/Sogipa, serão recebidos na próxima quinta-feira (30), pelo governador do RS, Eduardo Leite, e pelo secretário de Esporte e Lazer João Derly, no Palácio Piratini. A solenidade, que se inicia às 11h, no Salão Alberto Pasqualini, é uma homenagem aos esportistas gaúchos que irão ao Pan do Peru.

