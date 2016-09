Com três volantes, Inter visita o lanterna América-MG nesta segunda

Com três volantes na equipe, o Inter visita o América-MG às 20h desta segunda-feira (19), no Independência, pelo fechamento da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se de um duelo entre desesperados para fugir da zona de descenso da tabela.

Em treino realizado neste domingo (18) na Cidade do Galo, em Minas Gerais, o técnico Celso Roth escalou o Colorado com três volantes e Eduardo Sasha no ataque. Ceará chegou a ser testado na lateral esquerda e pode ser utilizado diante do Coelho. Artur, porém, iniciou a atividade como titular.

Para a função de Seijas, Eduardo Henrique foi observado. Nico López é outro que foi sacado da titularidade.

Já os mineiros não terão Pablo, Alison, Nilson e Tony para a partida. O técnico Enderson Moreira não divulgou a formação para o compromisso.

América-MG: João Ricardo; Jonas, Sueliton, Éder Lima e Gilson; Leandro Guerreiro, Juninho, Danilo Barcelos e Matheusinho; Osman e Nixon. Técnico: Enderson Moreira.

Inter: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Artur (Ceará); Rodrigo Dourado, Fabinho e Eduardo Henrique; Valdívia e Eduardo Sasha; Aylon. Técnico: Celso Roth.

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (Minas Gerais). Quando: Segunda-feira (dia 19 de setembro). Horário: 20h. Arbitragem: Rafael Traci, com Ivan Carlos Bohn e Luiz H. Souza Santos Renesto (trio do Paraná). Na TV: SporTV.

