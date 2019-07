Comitê debate propostas sobre uso da internet nas próximas eleições

Após as eleições de 2018 enfrentarem problemas com a divulgação em larga escala de notícias falsas, o Comitê Gestor da Internet (CGI) discutiu, nesta quinta-feira (25), os desafios ao uso da internet para as eleições de 2020. O objetivo do encontro foi avaliar os riscos das práticas prejudiciais no ambiente online, além de debater medidas que podem ser adotadas para o próximo ano.

Na reunião, estiveram presentes pesquisadores de diversas universidades do país, profissionais de tecnologia da informação, representantes de empresas e entidades de defesa dos usuários. Dentre as deliberações, estiveram definições sobre o que deverá ser transformado em iniciativas e projetos e o que será apresentado à população na forma de materiais, como o guia criado para as eleições passadas.

Além das chamadas ‘fake news’, também há preocupação com a exploração ilegal de dados de eleitores, como compra de cadastros e veiculação de publicidades de maneiras que violam a legislação eleitoral.

