A Banda Municipal de Porto Alegre realiza, nesta quinta (13), o Concerto Ainda Há Tempo Para Amar, por ocasião das comemorações do Dia dos Namorados. A apresentação é aberta à comunidade de Porto Alegre, mediante a doação de uma peça de roupa para a Campanha do Agasalho. O evento será às 20h, no Teatro Renascença, na avenida Erico Verissimo, 307.

