Conheça Rosângela Silva, namorada de Lula

Lula está namorando a socióloga Rosângela Silva, de 40 anos. Ela trabalha no escritório da estatal Itaipu Binacional em Curitiba e visita o ex-presidente frequentemente na superintendência da Polícia Federal. Segundo dirigentes do partido, Janja, como é chamada a namorada de Lula, conhece Lula há mais de dez anos, e se aproximou do petista durante caravana pela região Sul. As informações são da revista Época.

Apaixonado

Lula, aos 73 anos, está apaixonado. A notícia, inconfidência cometida pelo ex-ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira em uma postagem no Facebook no sábado de 18 de maio, após uma visita que o ex-ministro fez à cela da Polícia Federal, correu o mundo. A socióloga Rosângela da Silva já é uma figura conhecida do petismo desde antes da prisão do ex-presidente e mais ainda depois disso, quando Janja, como é conhecida, passou a fazer a triagem de quem visita ou não o namorado na cadeia.

“Lula está enamorado y si sale de prisión se casará”, noticiou o jornal argentino Clarín . “Lula ‘in love’”, escreveu o canal de notícias internacional France 24. “Lula, ‘amoureux’, veut se remarier s’il sort de prison”, publicou o francês Libération . No entorno de Lula, nada disso era novidade.

Amigos do PT não sabem dizer ao certo quando eles se conheceram, mas arriscam que foi quando Lula, então presidente, passou por Itaipu. Rosângela se tornou funcionária na hidrelétrica num período em que os petistas do Paraná dominavam a estatal. Jorge Samek, amigo antigo de Lula, era o presidente de Itaipu. A diretoria financeira era ocupada por Gleisi Hoffmann, ex-senadora, deputada federal e hoje presidente nacional do PT. Segundo a estatal, não há comissionados por lá. “Não existe nomeação de empregados em Itaipu. Todos os empregados são contratados em regime de trabalho da CLT (Consolidação das Leis de Trabalho). Apenas diretores e conselheiros são nomeados por decreto, atendendo prerrogativa da Presidência da República”, dizia a nota enviada à revista.

Controle

A socióloga Rosângela da Silva, namorada do ex-presidente Lula, passou a fazer uma triagem das pessoas que visitam o petista em Curitiba (PR).

Amigos do ex-presidente acham que, ao delegar a triagem à amada, ele encontrou uma forma de só encontrar quem ele quer, sem passar pelo ônus de vetar alguém.

Ainda segundo a revista, os filhos de Lula não aprovaram totalmente o namoro do pai. Janja, como é conhecida, só é amiga nas redes sociais de Bia Lula, neta do ex-presidente.

Atualmente, Rosângela trabalha no escritório da Itaipu Binacional, em Curitiba. Segundo seu perfil em uma rede social, ela foi cedida para a Eletrobras durante três anos e nove meses. Membros do PT dizem que o casal, que se conheceu quando Lula era presidente e passou pela estatal, se reencontrou em abril de 2018 durante as caravanas que o petista fez pela região Sul.

De acordo com a Época, eles se encontram no fim de tarde das quintas-feira por cerca de uma hora e sem visitas íntimas, o que Lula algumas vezes reclama.