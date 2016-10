Conselho de Nutrição diz que a ex-BBB Mayra Cardi não é nutricionista e não pode exercer profissão

Após as denúncias sobre o programa de emagrecimento “Mayra Cardi Seca Você”, o Conselho Regional de Nutricionistas informou que a ex-BBB não é nutricionista e não pode exercer a profissão no Brasil. “Comunicamos que a Sra. Maira Cardi não é nutricionista inscrita no Sistema CFN/CRN e não está habilitada para exercer as atividades privativas do nutricionista, previstas na lei”, explica a doutora Dolly Meth Simas, coordenadora da Comissão de Fiscalização da entidade.

Ainda de acordo com o Conselho, Mayra Cardi não foi acionada por falta de provas documentais: “Informamos que o CRN-3 apurou diversas denúncias encaminhadas contra a Sra. Maira e devido à ausência de provas documentais, não foi possível encaminhar o caso para providências do Ministério Público”.

Mayra fez cursos técnicos de nutrição e nutrição esportiva nos Estados Unidos e hoje é coach e criadora do “Mayra seca você”, com mais de 152 mil seguidores. Em parceria com o marido, a cunhada e o irmão, ela mantém o programa para o mundo inteiro. “O certificado que eu possuo me permite atuar no mundo inteiro de onde eu estiver, inclusive no Brasil”, afirma ela, que desconhece as histórias de ex-clientes descontentes. (AG)

