A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte de Porto Alegre lançou edital de inscrições para as 13 vagas de conselheiros e representantes da sociedade no Conselho Municipal do Povo Negro em 2020-2022. A eleição está marcada para 7 de janeiro. Mais informações na Unidade de Direitos de Promoção da Igualdade Racial (Rua dos Andradas nº 1.643, Centro Histórico).