Consulado dos EUA em Porto Alegre interrompe atividades temporariamente

Nesta terça-feira (6), o consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre anunciou pelo Twitter que irá encerrar atividades temporariamente. De acordo com o órgão, as pessoas que têm entrevistas marcadas para hoje deverão reagendar o compromisso. Pedidos de visto que estão pendentes terão algum atraso na entrega dos passaportes. A embaixada avisa, porém, que as operações consulares no Rio de Janeiro, São Paulo e Recife seguirão normalmente. Sem dar prazo, a administração do consulado relata que intenção é “retomar os atendimentos o mais breve possível”. Para viagens de emergência marcadas, é necessário enviar um e-mail para portoalegreniv@state.gov.

O #ConsuladoEUA em #PortoAlegre precisará interromper as operações de vistos para os EUA temporariamente. Solicitantes com entrevistas marcadas p/ 06/08 precisarão reagendar, e pedidos de #visto pendentes terão algum atraso na entrega dos passaportes. — Embaixada EUA Brasil (@EmbaixadaEUA) August 5, 2019

O consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre foi inaugurado em junho de 2017. Desde 1996, a capital gaúcha não tinha uma representação oficial do país norte-americano.

Até o momento da publicação, a reportagem não conseguiu contato com a assessoria do consulado para maiores informações o motivo da interrupção dos serviços e por quanto tempo vai durar.

