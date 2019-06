Copa América 2019: transmissão no Anfiteatro Pôr-Do-Sol terá show nacional de Iza

A Copa América está chegando e, em Porto Alegre, a Cervejaria Brahma preparou uma nova temporada da Arena Nº1 Brahma. O evento reunirá a torcida brasileira durante os jogos do torneio que acontece entre os dias 14 de junho e 7 de julho. A entrada será gratuita.

As transmissões dos jogos serão no Anfiteatro Pôr-Do-Sol e contarão com várias atrações. Uma delas é o show nacional da cantora Iza e da banda local Chimarruts.

Iza será a atração antes da partida de estreia da seleção brasileira contra a Bolívia, na sexta-feira (14). Já contra a Venezuela, na terça (18), o espaço receberá o show de Gabriel Farias e Rodrigo, antes da bola rolar. Nessas datas, a Arena Nº1 Brahma funcionará das 16h à meia-noite. Já no sábado (22), contra o Peru, o horário será das 16h às 22h, com show de Chimarruts depois da partida da seleção.

Há também programação garantida para os outros confrontos do Brasil, caso a equipe avance às quartas de final, semifinal e final. Os horários e a programação de shows serão divulgados à medida que os jogos forem confirmados.

Serviço

Arena Nº1 Brahma – Porto Alegre

Local: Anfiteatro Pôr-do-Sol – Av. Edvaldo Pereira Paiva, s/n – Praia de Belas – Entrada Gratuita

Dia 14/06 – Brasil x Bolívia

Horário de funcionamento: das 16h à meia noite (show de Iza)

Dia 18/06 – Brasil x Venezuela

Horário de funcionamento: das 16h à meia noite (show de Gabriel Farias e Rodrigo)

Dia 22/06 – Brasil x Peru

Horário de funcionamento: das 14h às 22h à meia noite (show de Chimarruts)

