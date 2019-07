Copa do Mundo Feminina terá 32 seleções a partir de 2023

A Fifa aprovou, nesta quarta-feira (31), a expansão de 24 seleções para 32 na próxima edição da Copa do Mundo Feminina, que deve ocorrer em 2023.

A adição de mais oito equipes na competição foi aprovada por unanimidade no Conselho da Fifa. A mudança já fazia parte dos planos do presidente da entidade, Gianni Infantino, que se surpreendeu pelo sucesso da Copa do Mundo Feminina da França, que ocorreu neste ano.

“A Copa do Mundo Feminina da Fifa é o gatilho mais poderoso para a profissionalização do futebol feminino, mas acontece apenas uma vez a cada quatro anos e é apenas o topo da pirâmide muito maior.”, afirmou Infantino.

A Copa do Mundo Feminino da Fifa de 2023 ainda não tem sede definida, mas o processo de escolha já está em andamento. O Brasil está entre os concorrentes, assim como Argentina, Austrália, Bolívia, Colômbia, Japão, Coreias do Sul e Norte e África do Sul.

