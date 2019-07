Coreia do Norte dispara projéteis de curto alcance, de acordo com a Coreia do Sul

A Coreia do Norte disparou, nesta quarta-feira (30), diversos projéteis não identificados. A informação foi divulgada pelo Comando Militar da Coreia do Sul. Os projéteis teriam sido lançados da Península de Hodo, na costa leste do país. A situação está sendo monitorada, mas, até o momento, só se sabe que o míssil é de curto alcance.

A Coreia do Norte já havia lançado dois mísseis balísticos de curto alcance, na semana passada, afirmando ser uma ‘advertência à Coreia do Sul’, sobre os exercícios militares planejados com os Estados Unidos. Na ocasião, o presidente Donald Trump reagiu com tranquilidade, afirmando que lançamentos de mísseis de curto alcance são comuns.

