Criador do AliExpress deixa o cargo após 20 anos

O dono da maior empresa da China, Jack Ma, está deixando o cargo após 20 anos. Seu grupo Alibaba é dono da AliExpress. Ao longo deste tempo, Ma e seus sócios transformaram uma empresa de marketplace em um gigante de US$ 460 bilhões. Agora, nesta terça-feira (10), o empresário entrega o leme a seu sucessor, Daniel Zhang, economista experiente de fala mansa que liderou uma ambiciosa expansão da empresa — uma transição importante para a maior corporação da Ásia.

Porém, Ma seguirá integrando a junta diretora até 2020. A festa de despedida desta terça acontece no estádio Olympic Sports Center, com capacidade para 80 mil pessoas.

Histórico

Jack Ma se tornou a pessoa mais rica da Ásia em 2016, superando o presidente do Dalian Wanda Group, Wang Jianlin. O título agora pertence ao indiano Mukesh Ambani, presidente da Reliance Industries Ltd, de acordo com o ranking da Bloomberg.

