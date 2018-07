Criminosos assaltaram o restaurante OutBack no Shopping Iguatemi, na Zona Norte de Porto Alegre, na noite de domingo (29). Conforme a BM (Brigada Militar), três homens armados renderam funcionários por volta das 22h40min. Os bandidos roubaram o dinheiro do cofre do estabelecimento. O local estava cheio e os clientes não perceberam a ação dos bandidos. Ninguém ficou ferido. Eles fugiram após o crime. Câmeras de segurança serão analisadas pela Polícia Civil.

