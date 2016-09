Cristiano Ronaldo ajuda o Real Madrid a vencer o Sporting

A fase de grupos da Liga dos Campeões teve sequência nesta quarta-feira. No reencontro com o clube que o revelou, Cristiano Ronaldo ajudou o Real Madrid a conseguir uma virada espetacular na Liga dos Campeões. O craque marcou um golaço de falta aos 43 do segundo tempo e depois viu Morata, aos 48, fazer o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Sporting, nesta quarta-feira (14), no Santiago Bernabéu. O brasileiro Bruno César, ex-Corinthians, fez o gol do time português.

Atual campeão, o Real jogou muito mal diante de sua torcida e viu o Sporting dominar o primeiro tempo. O time espanhol conseguiu pressionar na segunda etapa, mas pecou na pontaria, até que Cristiano acertou o ângulo de Rui Patrício para empatar. Depois, no fim, Morata garantiu os três pontos de cabeça.

Resultados desta quarta-feira:

Bayer Leverkusen 2×2 CSKA

Tottenham 1×2 Monaco

Real Madrid 2×1 Sporting

Legia 0x6 Borussia Dortmund

Club Brugge 0x3 Leicester City

Porto 1×1 Kobenhavn

Lyon 3×0 Dinamo Zagreb

Juventus 0x0 Sevilla

Comentários