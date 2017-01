Cristiano Ronaldo é eleito pela 4ª vez o melhor jogador do mundo

Cristiano Ronaldo confirmou o favoritismo e foi eleito pela Fifa, nesta segunda-feira (09), o melhor jogador do mundo de 2016. O troféu foi entregue em evento batizado de Fifa The Best, realizado em Zurique, na Suíça. É a quarta vez que o português recebe o prêmio – as outras foram em 2008, 2013 e 2014.

Ele bateu na decisão Lionel Messi e Antoine Griezmann. O prêmio levou em conta votos do público e de jornalistas, além do de capitães e treinadores de seleções. Com a conquista, Cristiano Ronaldo superou Ronaldo “Fenômeno” e Zinedine Zidane em prêmios da Fifa. O brasileiro (1996, 1997 e 2002) e o francês (1998, 2000 e 2003) somam três títulos de melhor do mundo cada um. Assim, o português se aproximou de Messi na concorrência particular da dupla: o argentino ainda é o líder em coroações, com cinco (2009, 2010, 2011, 2012 e 2015).

Foram especialmente os títulos conquistados em 2016 que levaram o jogador do Real Madrid à conquista da vez. A premiação leva em conta o período entre 20 de novembro de 2015 e 22 de novembro de 2016 – neste espaço de tempo, o craque português foi campeão da Liga dos Campeões (com direito à artilharia do torneio) e da Eurocopa. Ambos como protagonista.

