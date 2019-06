Cristiano Ronaldo paga mais de 100 mil reais por dia para curtir férias em um iate

Sabe aquele trabalhão que dá para planejar as férias e guardar dinheiro para passagens, estadia, passeios e tudo mais? Pois é, o craque português Cristiano Ronaldo parece não esquentar muito a cabeça nesse sentido. Ao menos no que se refere aos gastos com o divertimento da família. O jogador da Juventus está pagando nada mais, nada menos, que R$ 764.440 por semana para passar alguns momentos de lazer ao lado da família a bordo de um luxuoso iate na riviera francesa.

Achou um absurdo? Pois a gente deixa a conta mais absurda ainda: a diária do Africa 1 – embarcação de 155 pés, seis cabines, sala de jantar, bar molhado, jacuzzi, academia e cinema – custa por volta de 109 mil reais. O que equivale a 0,02% de tudo o que o CR7 fatura em um ano! Ou seja: a bolada gasta nesse passeio em família é o troco do pastel de Belém para o jogador

Aos 34 anos, Ronaldo é o segundo atleta melhor pago de 2019, com ganhos anuais que superam os 400 milhões de reais anuais somando-se ganhos salariais e em patrocínios. O português está logo atrás do argentino Lionel Messi e à frente do brasileiro Neymar. Estima-se que CR7 tenha um patrimônio por volta de 3,8 bilhões de reais.

Férias interrompida

Maurizio Sarri foi apresentado como técnico da Juventus nesta semana e já começou a trabalhar. De acordo com a imprensa italiana, o treinador teria até interrompido rapidamente as férias de Cristiano Ronaldo para falar sobre seus planos para a próxima temporada.

Segundo os jornais, Sarri se encontrou com o português na última sexta-feira para apresentar suas ideias para aumentar a característica artilheira de Cristiano Ronaldo. Depois de uma temporada com 28 gols em 43 jogos, Sarri planeja pelo menos 40 gols no próximo ano.

A ideia é tratada na Itália como uma tentativa do comandante em em transformar o CR7 em CR9, deixando o craque em uma situação que seja mais um finalizador.

Sarri já havia deixado uma dica de sua proposta durante a coletiva de imprensa, quando afirmou que uma de suas pretensões seria a de “ajudar Cristiano a atingir novos recordes”.

