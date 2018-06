Curso do Centro Social Pe. Pedro Leonardi quer formar auxiliares de cozinha e garçons

O chef de cozinha Jacopo Carandini trocou a Itália pelo Brasil. E é aqui, em Porto Alegre, que decidiu consolidar a carreira abrindo uma empresa de gastronomia para eventos. A experiência conquistada com a culinária internacional, agora, é compartilhada com jovens carentes do Centro Social Pe. Pedro Leonardi (Rua Chácara do Banco, 71), na Restinga Velha, Zona Sul de Porto Alegre. T

​​odas as quartas-feiras, cerca de 20 rapazes e moças ganham ensinamentos teóricos e práticos para conquistarem um diploma de auxiliar de cozinha e garçom.

“A gastronomia cresceu no mundo inteiro. Estes jovens estão sendo preparados para entrar no mercado de trabalho, que necessita cada vez mais de mão de obra qualificada”, afirma Claudionir Ceron, diretor do Centro Social. Semanalmente, das 14h às 16h30min, os jovens aprendem valiosas dicas de forno e fogão. De acordo com Carandini, a ideia do curso não é formar chefs, pois o título demanda muitos anos de estudo, mas auxiliares de cozinha aptos a trabalhar em qualquer restaurante, do mais simples ao mais requintado. “Queremos entregá-los ao mercado com as condições de qualquer profissional da área já formado”, diz Jacopo.

A nutricionista Vanessa Amaro, que divide o curso com ele, é responsável por ensinar os valores nutricionais dos alimentos, tão importante na hora do preparo das refeições. “A proposta é que eles saiam daqui com todas as informações nutricionais dos alimentos, os cuidados com o manejo de verduras e hortaliças, bem como carnes”, afirma Vanessa. As restrições alimentares também são abordadas no curso como, por exemplo, intolerância a lactose e glúten, bem como, quem opta em ser vegetariano ou vegano.

Com duração de três meses, o curso encerra dia 27 de junho.

