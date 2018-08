De olho no Flamengo, o Grêmio treinou para a decisão desta quarta pela Copa do Brasil

O grupo de atletas do Grêmio retomou os trabalhos na tarde desta segunda-feira (13), no CT Luiz Carvalho, com foco exclusivo na decisão desta quarta (15) pela Copa do Brasil, diante do Flamengo, no Rio.

Os jogadores da equipe alternativa que atuaram a maior parte do tempo na goleada sobre o Vitória, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro, efetuaram trabalhos regenerativos no vestiário. Os demais atletas que devem formar a base do time pra encarar os cariocas realizaram um treino técnico. Sob observação do técnico Renato Portaluppi e orientação do auxiliar técnico Alexandre Mendes, a movimentação foi dedicada a rápida troca de passes em espaço reduzido de campo. Por fim foram trabalhadas as cobranças de pênaltis.

O meia Thaciano participou normalmente da atividade, voltando após ser poupado dos últimos treinos. Michel e Thonny Anderson estiveram na primeira parte deste trabalho, depois foram para o vestiário. O zagueiro Bressan, se recuperando de lesão muscular, apenas correu em torno do campo.

Na manhã desta terça (14) tem a última sessão de treino antes do embarque para o Rio.

Ingressos

O Grêmio informa sua torcida que além da compra de ingressos no site flamengo.superingresso.com.br, também haverá ponto de venda no Rio de Janeiro. Na quarta-feira, dia do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, a Barbearia do Zé, situado na rua Bolívar, 80 , em Copacabana, estará comercializando ingressos no local, entre 10h e 20h, pelo valor de R$ 110,00 e R$ 55,00 – meia entrada de acordo com a legislação do Rio de Janeiro.

Deixe seu comentário: