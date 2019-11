Democratização do acesso ao cinema no Brasil é o tema da redação do Enem 2019

O tema da redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2019 é “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou o tema em um vídeo publicado no seu perfil no Twitter na tarde deste domingo (03). Os alunos deverão fazer a dissertação neste domingo, assim como 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas.

“Vou dar um furo para vocês que me pediram esses dias qual é o tema da redação: Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse é o tema”, afirmou Weintraub. O ministro, que chegou a publicar vídeos nos centros de controle do MEC (Ministério da Educação) e do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), viajou até Palmas, no Tocantins, e gravou o vídeo em frente a um colégio da Polícia Militar.

Tema é inusitado, mas não é difícil, dizem professores

Segundo professores, o tema não estava entre as principais apostas e discussões nos cursinhos ou redes sociais durante o ano, e a área de cultura há anos não aparecia no Enem. Mas a surpresa não chega a fazer do Enem 2019 uma prova difícil para os candidatos.

Nas redes sociais, alguns internautas adoraram o tema, enquanto outros ficaram felizes de não estarem entre os candidatos neste ano. A professora Isabela Arraes afirmou que, apesar de inusitada, a proposta da redação do Enem 2019 não pode ser considerada difícil.

“Foi compatível com o que o exame costuma cobrar dos candidatos, se considerarmos que o tema sempre traz uma questão de viés social que deverá ser analisada criticamente pelos alunos. A questão foi alvo de discussões na internet, principalmente devido aos últimos cenários envolvendo a Ancine [Agência Nacional do Cinema] e os cortes na cultura do país. Trata-se de uma questão social muito pertinente que, inclusive, dava margem a algumas análises polêmicas, na contramão do clima de tensão do momento político que o país está vivendo: assim, o Enem optou por solicitar uma discussão extremamente importante no que diz respeito à aquisição dos conhecimentos proporcionados pela indústria cinematográfica.”