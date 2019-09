Desligamento da energia afeta abastecimento de água neste domingo em Porto Alegre

Com desligamento programado da energia, as estações de bombeamento (Ebats) Sarandi e Ouro Preto, do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), em Porto Alegre, vão ter suas atividades suspensas entre as 8h e 13h deste domingo (29). Por conta disso, o abastecimento de água na região poderá sofrer interrupção ao longo do dia. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, a previsão é de que a água comece a retornar durante a tarde do domingo, podendo normalizar depois nas partes altas e nas pontas da rede distribuidora. O desligamento, porém, só vai ocorrer se o tempo estiver bom.

Os bairros afetados são Boa Vista, Cristo Redentor, Jardim Itu, Jardim Sabará, Jardim Floresta, Jardim Leopoldina, Jardim Lindoia, Jardim São Pedro, Parque Santa Fé, Passo D´Areia, Passo das Pedras, Rubem Berta, São Sebastião, Sarandi e Vila Ipiranga.

