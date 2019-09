A americana Rikki Kahley, de 24 anos, estava pronta para fazer sua despedida de solteira nas Bahamas quando o furacão Dorian atingiu as ilhas do arquipélago. Mas, em vez de cancelar a viagem, ela decidiu seguir em frente, transformando a celebração em uma missão de ajuda humanitária aos sobreviventes da tempestade. Kahley e as amigas levaram 40 malas de suprimentos para o arquipélago devastado.

