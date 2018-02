Devorar o almoço sem mastigar direito pode aumentar o risco de obesidade

Você é daqueles que compra seu almoço correndo e vai devorando a caminho do trabalho? Ou então o que almoça um lanche na mesa em segundos por precisar terminar uma apresentação que era para ontem? Cuidado, esse hábito está longe de ser saudável.

Uma nova pesquisa, publicada no periódico BMJ Open, mostrou que quanto mais rápido a pessoa come, mais provável é que ela esteja sobrepeso.

Pesquisadores japoneses estudaram mais de 59 mil pessoas que receberam diagnóstico de diabetes tipo 2, segundo publicação do jornal The New York Times.

Em consultas periódicas que duraram seis anos, os voluntários foram examinados para uma coleta de dados sobre obesidade, circunferência abdominal, hábitos alimentares, sono, consumo de álcool, medicamentos e se fumaram ou não.

Com essa montanha de informações, os cientistas categorizaram as respostas por pessoas que comiam rápido, normal e devagar, de acordo com os auto relatos.

Os resultados mostraram que, em comparação com os devoradores lentos, os comedores normais eram 29% mais propensos a obesidade. Já os ágeis, tiveram índices de 42% mais chances de obesidade.

A pesquisa mostrou que há relação entre os hábitos e, para os pesquisadores, a hipótese aceita é que os comedores rápidos comendo sem freio e não conseguem perceber que já ingeriram alimentos suficiente e estão satisfeitos. Enquanto isso, os comedores lentos têm tempo para a se sentirem cheios e aos poucos param de comer, sem cometer abusos e exageros.

