Divulgada primeira foto do filho do goleiro Alisson da seleção brasileira

Foi divulgado, no início da noite desta sexta-feira (14), um boletim médico do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, anunciando o nascimento de Matteo, filho do goleiro da Seleção Brasileira de Futebol Alisson Becker.

O bebê nasceu de parto normal, aos 27 minutos desta , pesando 3,465 kg.

Matteo é o segundo filho do goleiro com a esposa Natália. Eles tem ainda a pequena Helena, de 2 anos.

O titular da equipe do técnico gaúcho Tite e jogador do Liverpool teve poucas horas para conhecer o filho. Chegou a Porto Alegre na noite de quinta(13) e retornou nesta sexta, a tempo de almoçar com a equipe que enfrenta logo mais a Bolívia, no estádio do Morumbi, em São Paulo.

A família compartilhou nas redes sociais imagens dos principais momentos com os filhos:

(Foto: Reprodução Instagram@alissonbecker) (Foto: Reprodução Instagram) (Foto: Reprodução Instagram @natalialbecker) Nascimento da primeira filha, Helena.(Foto: Reprodução Instagram @natalialbecker)

