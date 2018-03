Dobrar o seu patrimônio não tornará você mais feliz, disse o segundo homem mais rico do mundo

Embora o megainvestidor Warren Buffett seja um dos homens mais ricos do mundo, ele afirma que ter mais dinheiro não é a chave para a felicidade. Na verdade, o CEO da Berkshire Hathaway admitiu que gostava muito dos dias em que ele tinha uma mera fração de seu patrimônio líquido atual. De acordo com a revista Forbes, a fortuna estimada de Buffett é de 75,6 bilhões de dólares. Ele só fica atrás do cofundador da Microsoft Bill Gates, que tem patrimônio avaliado em 86 bilhões de dólares. As informações são do portal InfoMoney e do portal de notícias UOL.

“Eu não estava infeliz quando eu tinha US$ 10 mil. Eu me divertia muito”, disse Buffett entrevista ao CNBC na última segunda-feira (26). Buffett diz que as pessoas tendem a pensar que ter mais dinheiro as tornará mais felizes.

“Se você tem US$ 100 mil e é uma pessoa infeliz e pensa que US$ 1 milhão vai resolver seus problemas. Mas isso não vai acontecer”, disse o bilionário de 87 anos. Buffet lembra que é comum a pessoa ter um patrimônio alto, de US$ 2 milhões por exemplo, mas ficar insatisfeita porque percebe que outras pessoas que já acumularam muito mais do que isso.

“E você não será mais feliz se duplicar seu patrimônio líquido”, atesta. Para Buffett, as pessoas que estão enriquecendo devem aproveitar o dinheiro e não ficarem apenas concentradas em ganhar mais e mais. “Você pode se divertir muito enquanto está ficando rico”, afirma.

Em ressonância ao sentimento de Buffett, uma pesquisa coordenada pela professora Elizabeth Dunn, da Universidade Brtish Columbia, mostra que as pessoas assumem que ter e gastar dinheiro os tornarão mais felizes.

Nesse mesmo estudo, os pesquisadores constataram que “o tempo é a nova moeda para muitas pessoas”, explica Dunn. “As pessoas não têm dinheiro ilimitado, então comprar uma coisa significa não poder pagar por outra coisa. Então elas optam por gastar dinheiro de maneiras que realmente as deixam feliz. Essa é uma estratégia realmente promissora”, conta a professora.

Embora Buffett more na mesma casa que comprou em 1958 e classifique esse como um dos investimentos que lhe deixou mais satisfeito, ele conta que se uma casa de US$ 100 milhões o fizesse muito mais feliz ele compraria. “Mas para mim eu moro na melhor casa do mundo, então não tem porque gastar com isso”, explica

Warren Buffett encontrou uma forma bem-humorada para criticar o excesso de endividamento de investidores. Ele citou uma frase do seu sócio, Charlie Munger:

“Meu sócio Charlie sempre diz que há apenas 3 modos de uma pessoa inteligente quebrar: bebida, mulheres e alavancagem financeira”, afirmou Buffett. “Agora nós sabemos que as duas primeiras ele só adicionou porque elas começam com ‘L’”, completou, em referências às palavras em inglês – “liquor”, “ladies” e “leverage”.

A alavancagem financeira é um conceito econômico que mede o grau de endividamento da empresa ou uma gestora de recursos em relação a suas receitas ou ativos.

Na entrevista, Buffett criticou novamente investidores que pegam empréstimos para comprar ações. No fim de semana, na carta anual da Berkshire Hathaway, holding que reúne seus investimentos, o bilionário explicou os perigos da estratégia.

Ele mostrou que a companhia teve perdas financeiras diversas vezes no curto prazo com desvalorização de ações.

“Nunca se sabe quanto uma ação pode cair no curto prazo. (…) Mesmo que você pegue uma quantia pequena emprestada e suas posições não sejam ameaçadas pelo mergulho do mercado, sua mente vai ficar embaralhada com as manchetes assustadoras e os comentários ameaçadores. E uma mente instável não vai tomar boas decisões”, afirmou na sua carta anual.

