Donald Trump respondeu à provocação de Robert De Niro dizendo que ele é um indivíduo com QI muito baixo

Donald Trump respondeu na última terça-feira (12) à provocação feita pelo ator Robert De Niro dois dias antes. Em sua conta no Twitter, o presidente dos Estados Unidos criticou a inteligência do artista e sugeriu que ele ficou “abestalhado” pelos golpes de boxe que recebeu durante as filmagens de “Touro indomável” (1980).

“Robert De Niro, um indivíduo de QI muito baixo, recebeu muitos golpes na cabeça de boxeadores verdadeiros nos filmes”, tuitou Trump. O norte-americano voltava de Singapura, onde realizou a histórica reunião com o líder norte-coreano, Kim Jong Un.

O presidente fazia referência a “Touro indomável”, filme sobre o boxeador Jack LaMotta dirigido por Martin Scorsese, pelo qual De Niro venceu o Oscar de melhor ator. O ator também lutou boxe recentemente contra Sylvester Stallone em “Ajuste de contas” (2013).

“Realmente acho que está abestalhado”, acrescentou Trump, de 71 anos. “Suponho que não se dê conta de que a economia está em seu melhor momento com o emprego em um pico histórico, e muitas empresas estão voltando ao nosso país. Acorde, tonto!”.

No último dia 10, à noite, De Niro, 74 anos, foi ovacionado de pé no Radio City Music Hall de Nova York após insultar Trump, quando apresentava o músico Bruce Springsteen na cerimônia de entrega dos prêmios Tony.

“Vou dizer uma coisa: F***-se Trump!”, declarou De Niro, erguendo os punhos.

E no dia seguinte (11) pediu desculpas aos canadenses pela conduta de seu presidente durante a recente cúpula do G7, no Canadá, que terminou em um fiasco e na qual Trump disse que o primeiro-ministro Justin Trudeau era “submisso” e “desonesto”.

“Quero pedir desculpas pelo comportamento idiota do meu presidente”, disse De Niro em Toronto na inauguração de seu restaurante Nobu.

“É uma desgraça. E peço desculpas a Justin Trudeau e às outras pessoas no G7. É repugnante”, afirmou.

Não foi a primeira vez

Esta não foi a primeira vez em que De Niro se posicionou contra Trump. Em maio, ele havia dito que sairia do recinto se o presidente entrasse em uma das unidades da rede de restaurantes Nobu, que o ator gerencia junto com o chef japonês Nobuyuki Matsuhisa.

“Eu não ligo para o que Donald Trump gosta. Se ele entrar em um dos meus restaurantes, eu me levanto e saio”, declarou o também diretor e produtor em Marbella, no Sul da Espanha, ao ser perguntado em entrevista coletiva que prato serviria a Trump. A coletiva em Marbella foi promovida na inauguração do Nobu Hotel, que pertence aos mesmos sócios dos restaurantes.

Já em 2016, quando Trump ainda era candidato à presidência, De Niro chamou o republicano de “descaradamente burro”, “totalmente maluco” e um “idiota”. Em resposta à declaração de Trump sobre como lidar com os manifestantes em um de seus comícios, De Niro comentou: “Ele quer socar o povo na cara? Eu gostaria de socá-lo na cara!”. Em 2017, em um discurso na Brown University, ele descreveu o governo Trump como uma “comédia trágica, idiota”.

