O Campeonato Municipal de Vôlei recebe oito jogos válidos pelas semifinais e finais das Séries B e C da categoria masculina neste domingo (18), a partir das 8h30min, no Ginásio Tesourinha, na avenida Erico Verissimo, s/n. As disputas marcam o encerramento da 15ª edição da disputa e terá entrada gratuita. O Campeonato é promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte.

