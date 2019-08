É na terça-feira o início da votação da reforma da Previdência em segundo turno

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), marcou para a terça-feira (06), o início da votação, em segundo turno, da reforma da Previdência no plenário da Casa.

Caso sejam necessárias, outras sete sessões já foram marcadas durante a semana. O objetivo do governo é aprovar a pauta até quinta-feira (08). Para ser aprovada e ir ao Senado, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que modifica as regras de aposentadoria deve ter o aval de ao menos 308 dos 513 parlamentares da Câmara. No primeiro turno, esse saldo foi de 379 a 131 votos. Em recesso desde o dia 18 de julho, os parlamentares voltaram à ativa na quinta-feira (1°).

Na terça-feira haverá uma sessão às 11 horas, logo após uma solenidade em homenagem ao dia do pescador. Como a sessão tem duração de quatro horas, o presidente da Câmara também reservou o horário das 15 horas para a pauta. Além disso, caso seja necessário, o Plenário foi reservado em seus três horários durante toda a quarta e quinta-feira para votar a reforma.

A reforma votada em primeiro turno estabelece a fixação de uma idade mínima de 65 anos (homens) e 62 anos (mulheres). Para conseguir se aposentar, não basta apenas a idade mínima. Os segurados vão precisar combinar essa idade com um tempo mínimo de contribuição.

Esse período, chamado de carência, será de 20 anos para os homens e 15 anos para mulheres. Atualmente, ambos os sexos precisam de 15 anos de contribuição. Para os servidores, o tempo mínimo é de 25 anos. O impacto econômico da reforma da Previdência, aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, é de 933,5 bilhões de reais em dez anos, segundo estimativas do governo.

Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro sentiu o peso da polêmica levantada por ele sobre o advogado Fernando Santa Cruz, desaparecido político da ditadura militar e pai do presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Felipe Santa Cruz.

Depois dos controversos comentários da segunda-feira, reuniu-se na última terça-feira (30) com Rodrigo Maia, no Palácio da Alvorada. Ele se justificou e pediu o apoio do parlamentar para não deixar que as declarações contaminem o clima na votação em segundo turno da reforma da Previdência, no retorno das atividades do Congresso.

Não é para menos que Bolsonaro está preocupado. A cúpula do Planalto o alertou para os diferentes impactos provocados com as declarações. Alguns a curto prazo, com advertências para o risco de os comentários contaminarem o alinhamento entre a agenda governista e alguns parlamentares. Outros, a médio prazo, com dificuldades para a construção da base depois da votação da reforma previdenciária.

O problema, analisam aliados, é que Bolsonaro continua dando de ombros às polêmicas e se desgastando desnecessariamente. Ele questionou a veracidade dos documentos produzidos pela CNV (Comissão Nacional da Verdade), que apurou crimes cometidos durante a ditadura militar, entre 1964 e 1985.

