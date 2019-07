Educação no trânsito: programa da EPTC envolve 46 escolas da capital

O Programa Escola Amiga, da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), busca conscientizar para uma mobilidade mais segura, principalmente nas áreas das comunidades escolares. Até agora, 46 colégios, atingindo diretamente cerca de cinco mil pessoas, entre professores, alunos e pais, já participaram da parceria. Somente em 2019, são 30 entidades de ensino incluídas no programa, com a realização de 78 atividades.

Tatiane Fontoura, agente da Coordenação de Educação para a Mobilidade (CEM), explica que o programa vai de acordo com as necessidades e características de cada comunidade escolar, de ensino público e privado. “O foco principal está direcionado para a segurança dos pedestres, com melhorias também na fluidez”, ressalta.

Já a vice-diretora da Escola Municipal de Educação Infantil Jardim Bento Gonçalves, Sandra Haas, professora de uma das escolas inseridas no programa, só tem elogios à parceria com a EPTC: “Tem sido realizado um trabalho lúdico extremamente positivo, de respeito à vida, às regras e aos outros seres humanos. Parabéns à EPTC pela iniciativa.”

Informações sobre o Programa Escola Amiga da EPTC podem ser obtidas através do e-mail: educ@eptc.prefpoa.com.br.

