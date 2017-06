“Ele nunca quis ficar rico”, diz o ex-chefe de gabinete sobre Lula

Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância, ouviu, na terça-feira (13), o ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) José Múcio Monteiro Filho e o ex-chefe de gabinete do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Gilberto Carvalho.

Ambos foram ouvidos como testemunhas de defesa em uma ação penal que tem o ex-presidente como réu. Durante o depoimento, por videoconferência com Brasília, Carvalho disse que Lula “nunca quis ficar rico”.

“O presidente Lula tem muitos defeitos, como qualquer ser humano. Agora, tem uma coisa: ele nunca quis ficar rico. Isso eu posso ter certeza. Posso afirmar porque acompanhei o dia a dia daqueles oito anos que estive ali”, afirmou.

Gilberto Carvalho também declarou que nunca presenciou, nem teve conhecimento, de Lula tratar sobre recursos destinados para si. “As empresas traziam assuntos de relevância para si e para o país”, afirmou o ex-chefe de gabinete.

Ele ainda garantiu não saber sobre alguma pessoa ter sido credenciada por Lula para tratar de valores e recursos.

José Múcio Monteiro Filho

Múcio já foi ouvido antes e, segundo Moro, o depoimento desta terça-feira considera o que foi dito anteriormente pelo ministro. A oitiva foi rápida, durou pouco mais de seis minutos e também foi feita por videoconferência com Brasília.

Múcio foi questionado pelos advogados sobre o período em que foi líder do governo de Lula, ao longo de 2007.

“Juntar a base, motivar a base para que votasse os temas de interesse do governo”, explicou Múcio sobre a função. Ainda conforme o ministro, nunca houve uma orientação de Lula de cooptação de apoio parlamentar usando recursos ilícitos.

O ministro também afirmou que nunca presenciou algum fato que pudesse levar à conclusão de que Lula comandou a formação de um esquema criminoso de desvio de recursos públicos destinado a comprar apoio parlamentar de agentes políticos.

A acusação

Nesta ação penal, o MPF (Ministério Público Federal) acusa o ex-presidente de receber como propina um terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento do petista, em São Bernardo do Campo.

De acordo com a força-tarefa da Lava Jato, esses imóveis foram comprados pela Odebrecht em troca de contratos adquiridos pela empresa na Petrobras. Lula responde, nesse processo, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Depoimento de Tarso Genro

Na segunda-feira o ex-ministro e ex-governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro (PT) disse ao juiz Sérgio Moro, que todos os partidos já receberam algum tipo de doação não contabilizada para campanhas eleitorais. Genro prestou depoimento na condição de testemunha de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é acusado de ter recebido propina da Odebrecht.

“Todos os partidos na história do país, na história republicana e democrática do país receberam doações não contabilizadas. A forma com que essas doações são feitas, se tem origem criminosa ou não, é outra questão. Se ela tem origem criminosa, é um delito previsto no Código Penal, através de um sistema de corrupção que envolva órgãos públicos. Se não, é crime eleitoral. Essa é minha opinião”, disse Genro ao responder uma pergunta da procuradora Isabel Cristina Groba Vieira.

