Em seu aniversário de 116 anos, o Grêmio goleou o Goiás por 3 a 0 no Brasileirão

No dia em que completou 116 anos de existência, o presente foi para a torcida tricolor. O Grêmio venceu o Goiás por 3 a 0, na tarde deste domingo (15), na Arena. Os gols da tarde foram marcados por Jean Pyerre, Everton e Alisson.

O primeiro tempo da partida entre Grêmio e Goiás começou eletrizante. O time comandado por Renato Portaluppi teve mais posse de bola, e o Goiás até que conseguiu se defender nos primeiros minutos, mas foi muito pressionado na segunda metade do jogo.

O Grêmio estava construindo boas jogadas e, aos 27, Jean Pyerre fez um golaço de fora da área. Enquanto a defesa do Goiás tentava impedir Everton de jogar, fazendo marcação dupla, Pyerre ficou livre para tentar de fora da área, marcando para o Tricolor gaúcho.

Não demorou muito para vir o segundo gol do Grêmio: Everton Cebolinha, um dos grandes jogadores em atividade no Brasil atualmente, ampliou para os donos da casa aos 31 minutos de partida.

A essa altura do jogo, o Goiás não conseguia se reorganizar em campo. Uma das características do time de Renato é não dar folga para o adversário pensar. E foi exatamente isso que o Grêmio fez: aos 33, Tardelli bateu de canhota e Rangel teve de se esticar para defender o chute.

Não havia jeito do Goiás segurar o ataque gremista, que tinha força total. Quase no final da primeira etapa, aos 44, Alisson faz mais um lindo gol para os gaúchos. O bandeirinha marcou impedimento, mas o lance foi analisado pelo VAR (árbitro de vídeo), que confirmou a validade do gol.

O segundo tempo iniciou com modificações por parte do time do Goiás, com a substituição de Rafael Moura por Leandro Barcia. O Grêmio voltou com a mesma escalação.

O time Esmeraldino entrou melhor em campo, construindo mais oportunidades e criando chances de gol. Aos cinco minutos, após jogada individual de Michael, Léo Sena pegou a sobra e bateu com perigo, mas sem sucesso.

Em seguida, aos 11, Marcelo Hermes cobrou escanteio, Gilberto desviou e Paulo Victor evitou o desconto.

Mesmo assim, o Grêmio parecia não estar satisfeito. Quando o relógio marcava 15 minutos do segundo tempo, Cebolinha fez fila na área do Goiás e só foi desarmado na pequena área, protagonizando uma grande jogada, mas sem conseguir marcar para o time gaúcho.

Nos 18, mais uma mudança no Goiás. Saiu o atacante Kayke para a entrada do meia central Rafinha.

Logo após a substituição, Jean Pyerre, o grande destaque da partida, soltou uma verdadeira bomba de fora da área, para a defesa de Marcelo Rangel.

Aos 24, a torcida vibrou muito com a entrada do atacante Luan, substituindo o volante Matheus Henrique.

Aos 29, o Goiás ainda tentou com Rafinha, que recebeu na área, encheu o pé e acertou a trave gremista.

Com a derrota, o Goiás continua apenas três pontos à frente do Z-4. Os próximos jogos são contra Fluminense, São Paulo e Cruzeiro: dois deles confronto direto.

Com público total de 41.733 presentes na Arena, a torcida gritava “olé”, aos 39 minutos, fazendo a festa das arquibancadas.

Nos 46 minutos a última oportunidade do Grêmio, que quase marcou o quarto gol. Patrick recebeu na área a bateu rasteiro, mas Rangel evitou que a bola entrasse.

Com a vitória sobre o time goiano, o Tricolor somou mais três pontos no Brasileiro, chegando a 28 na tabela de competição.

Ficha técnica

Grêmio: Paulo Victor; Galhardo, David Braz, Paulo Miranda e Cortez; Michel, Matheus Henrique (Luan), Alisson (Patrick), Jean Pyerre e Everton; Diego Tardelli (Luciano). Técnico: Renato Portaluppi.

Goiás: Marcelo Rangel; Daniel Guedes, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Marcelo Hermes; Gilberto, Léo Sena (Marlone) e Yago Felipe; Michael, Rafael Moura (Leandro Barcia) e Kayke (Rafinha). Técnico: Ney Franco.

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Junior.

VAR (árbitro de vídeo): Caio Max Augusto Vieira.

