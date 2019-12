Grêmio Em último jogo do ano na Arena, Grêmio recebe o Cruzeiro, pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Partida ocorre nesta quinta-feira, às 19h15, em Porto Alegre Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Arena, com transmissão minuto a minuto do Portal O Sul e ao vivo, na Rádio Grenal. A partida marca a despedida do tricolor diante do seu torcedor, no último jogo da temporada em Porto Alegre.

Os gaúchos chegam para a disputa com missão cumprida. Depois de vencer o São Paulo no final de semana, o Grêmio garantiu a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2020. Por outro lado, a situação da raposa é totalmente oposta. O Cruzeiro ainda luta para escapar do rebaixamento em 2019.

Como chegam os times

Grêmio

Sem mais metas no ano, o time de Renato pode optar por alguns titulares como os casos de Pedro Geromel e Maicon. Contudo, o técnico fez questão de deixar claro que vai com força máxima independente do objetivo alcançado. Para esta rodada, Matheus Henrique e Diego Tardelli voltam a ficar à disposição e devem ser titulares.

Cruzeiro

Para a partida na capital gaúcha, o técnico Adilson Batista deve promover mudança no esquema tático. A tendência é pela de Edilson na lateral direita, adiantando o lateral Orejuela para o meio. No setor ofensivo, Fred deve ocupar a vaga de Joel, e Pedro Rocha deve ficar na reserva.

Prováveis escalações

Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, David Braz, Kannemann e Cortez; Maicon (Michel), Matheus Henrique, Alisson, Tardelli (Pepê) e Everton; Luciano.

Cruzeiro: Fábio; Edílson, Cacá, Léo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Éderson, Orejuela e David; Fred.

Transmissão

