Entenda por que o vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, tem a fama de pé-frio no futebol

Um do maiores nomes do rock mundial, Mick Jagger ganhou uma forte fama de ‘pé-frio’ no Brasil. Mas você se lembra de como ela começou?

A origem para o azar do vocalista dos Rolling Stones remete ao Mundial de 2010, disputado na África do Sul. Na ocasião, a presença do músico foi notada em diversas partidas – sempre na torcida pelo lado perdedor.

África do Sul 2010

Tudo começou quando Mick resolveu assistir a alguns jogos das oitavas de final da competição.

Primeiro, apoiou os Estados Unidos, que perderam por 2 a 1 para a seleção de Gana. Na sequência, apoiou sua própria seleção, a Inglaterra, que foi impiedosamente goleada por 4 a 1 diante da Alemanha. Sinal de que sua presença no estádio parecia não ser um dos melhores sinais.

Brasil 2014

A dúvida para saber se o poder de “zica” de Jagger ainda estava afiado foi respondida ainda na primeira fase.

“Portugal vai ganhar o Mundial. A final é Portugal e Inglaterra”, garantiu durante um show no Rock In Rio Lisboa, realizado semanas antes do evento.

Com o craque Cristiano Ronaldo se recuperando de uma tendinite rotuliana no joelho e uma goleada sofrida na estreia, os portugueses se despediram da competição ainda na primeira fase.

Os ingleses também passaram longe da final, despedindo-se do torneio sem conquistar sequer uma vitória.

Restava ainda a Mick torcer pelo Brasil. Ao lado de seu filho Lucas, lá estava ele no Mineirão em meio à torcida brasileira para assistir ao jogo que valia vaga na decisão, disputado contra a Alemanha. O resultado, todos já conhecem: 7 a 1.

