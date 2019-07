Estado quer assinar um pré-acordo da renegociação da dívida

O governador Eduardo Leite desembarca em Brasília com duas metas importantes: reforçar a posição do Rio Grande do Sul,favorável à inclusão de Estados e municípios no texto da Reforma da Previdência que será votada hoje pelo plenário da Câmara dos Deputados. A outra pauta,tem a ver com o Plano de Recuperação Fiscal. Cumpridas praticamente todas as exigências, e faltando apenas a questão burocrática e legal, o governo gaúcho tentará obter autorização para assinar com a Secretaria do Tesouro, um pré-acordo já em agosto.

Ministros com mandato exonerados para votar Reforma

Os ministros Onyx Lorenzoni, da Casa Civil e Osmar Terra,da Cidadania devem ser exonerados hoje para assumirem suas cadeiras como deputados federais. Assim, participariam do processo de votação da Reforma da Previdência no plenário da Câmara dos Deputados.

Rio Grande do Sul pode reivindicar dinheiro recuperado na Lava-Jato

Depois do governo do Estado do Rio de Janeiro já ter ganhado dinheiro recuperado de obras que foram incluídas no rol de denúncias da Lava-Jato, ontem o prefeito da capital do Rio, Marcelo Crivella, pediu a sua fatia, valendo-se do precedente. No Rio Grande do Sul, existe situação semelhante: as 78 delações premiadas de executivos da Odebrecht apontam pelo menos quatro grandes obras superfaturadas,com pagamento de propina: a dragagem de porto (Rio Grande) feita por um consórcio que incluía a empreiteira, a ampliação da linha do Trensurb entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, a construção da represa de Taquarembó, em Dom Pedrito, e a Terceira Perimetral, em Porto Alegre.

PSL quer cassar Maria do Rosário

Acusada de agredir em plenário os deputados Julian Lemos (PSL-PB) e Éder Mauro (PSD-PA) durante sessão, no dia 17 de maio, com a presença do Ministro Abrahan Weintraub (Educação), a deputada gaúcha Maria do Rosário foi filmada quando provocava o incidente. Ontem, o pedido de cassação da deputada foi feito pelo presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, que classificou o episódio como “violento e provocativo esbarrão”:

Glauco Fonseca comenta o “Pavão Misterioso”

Do jornalista Glauco Fonseca sobre o pânico que tomou conta do grupo criminoso que vinha hackeando os telefones de autoridades do Judiciário e do Ministério Público: “As telas com as mensagens são de arrepiar. Nos diálogos, Jean Wyllys, que supostamente teria vendido seu mandato a Glenn e/ou David Miranda, reclama sem parar de não ter recebido todo o dinheiro que deveria ter sido pago por ou através de “Amor”, apelido carinhoso de Glenn dado por seu marido David. Wyllys argumenta estar sem dinheiro, pois teria recebido 280 mil e quitado seu apartamento europeu. David Miranda teria envolvido o Deputado Federal Marcelo Freixo para ajudar a transferir dinheiro a Wyllys e até o famoso (e pouco apreciado) Paulo Pimenta surge como amigo de um doleiro argentino. Tudo muito sujo, criminoso e ilegal. Isto tudo, claro, se forem verdadeiras as mensagens distribuídas pelo Pavão Misterioso e posteriormente por outras fontes”.

