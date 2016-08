Estudante de medicina, filha do cantor Leandro diz que sonha com o pai: “Nunca superei a perda”

Ela tinha apenas 2 anos de idade quando o pai, o cantor Leandro, morreu, em 23 de junho de 1998, em consequência de complicações de um câncer raro chamado tumor de Askin.

Dezoito anos após a tragédia que abalou o país, a estudante de medicina Lyandra Costa, de 21 anos, conta que ainda chora com a ausência do cantor, que fazia dupla com o irmão, Leonardo.

“Nunca superei a perda do meu pai e não existe um só dia em que eu não pense nele”, diz a jovem, que herdou os olhos claros de Leandro.

“Se eu me aprofundo nas memórias, eu sempre caio no choro. Às vezes eu sonho, mas só às vezes. E esses sonhos me confortam também. Sinto o amor do meu pai por mim até hoje. Acho que quando dizem que o amor verdadeiro não morre, é isso o que querem dizer. Mas tenho uma mãe e família maravilhosas que me apoiam e me auxiliam em tudo na minha vida. Isso me conforta”, desabafa.

Além da filha, Leandro teve ainda três outros herdeiros, que são sua cara: o cantor Thiago, que fez dupla com o primo Pedro; Leandro Borges, de 26 anos, filho de um outro relacionamento do cantor; e o caçula, Leandro Costa, que na época da doença do pai tinha acabado de nascer.

Lyandra está cursando a faculdade de medicina, mas vira e mexe se aventura no mundo da moda. Apesar da beleza e do jeito para coisa, ela afirma que não pensa em seguir carreira artística.

“Não pretendo seguir a carreira artística. Gosto muito de postar fotos no Instagram, gosto de compartilhar o meu dia a dia com as pessoas, gosto de compartilhar dicas do que acho legal, e isso acabou me gerando alguns trabalhos com moda, divulgação do que me interessa, e isso acaba ocupando um pouco do meu tempo livre! Esse é um trabalho extra, mas não penso em ser atriz ou cantora. No máximo uma pseudoblogger (risos) como forma de hobby. Daqui a 2 anos já me formo, e irei exercer a profissão de médica mesmo”, conta.

Namorada do estudante Lucas Santos, a jovem conta que recebe muitos elogios nas redes sociais por conta da beleza.

“No início me assustou um pouco, mas hoje eu acho muito legal essa admiração das pessoas. Sempre existem alguns comentários maldosos, mas para cada comentário maldoso, recebo cinco de pessoas me apoiando e me dizendo pra não ligar para essas besteiras. E estou aprendendo a lidar”, diz ela, assumidamente tímida.

Prima de Jéssica Costa, a namorada de Sandro Pedroso, Lyandra conta ter também uma ótima relação com o tio, o cantor Leonardo.

“Sinto um amor muito grande pelo meu tio, e sei que ele sente por mim e pelos meus irmãos também. Sempre que estou com ele, me sinto mais próxima do meu pai, pois sei o tamanho do amor que tinham e ainda têm pelo outro. Amo estar com o meu tio e com meus primos filhos dele. Nós somos muito amigos.” (Michael Sá/AG)

