Estudante sequestra a irmã de 15 anos para “dar uma lição” nela, mas acaba sendo presa

Uma jovem de 18 anos foi detida suspeita de ter sequestrado a própria irmã, de 15. Segundo a polícia, a suspeita confessou que armou um falso sequestro para “dar uma lição e um susto” na adolescente. A família disse à polícia que a garota de 15 anos estava com comportamento rebelde, fugia de casa e os agredia.

O “sequestro” foi feito pela irmã da vítima e pelo tio materno delas. A adolescente estava saindo de uma igreja acompanhada de uma prima, quando duas pessoas que estavam em um carro se aproximaram do grupo. Os supostos criminosos, que estavam encapuzados e armados, colocaram a menina à força no automóvel e a levaram.

A menina foi colocada dentro do carro e levada para uma região de mato. Ela ficou 30 minutos em poder dos “sequestradores”, apanhando deles. Conforme a polícia, a irmã da menina dirigia o veículo. O tio da vítima foi quem a agrediu com tapas no rosto e chutes.

Várias pessoas que presenciaram a cena na saída da igreja ligaram para a polícia, acreditando se tratar de um sequestro. No entanto, os policiais descobriram que a situação foi armada pela irmã da adolescente. A menina foi encontrada algum tempo depois caminhando às margens de uma rodovia.

A jovem reclamava de dores e falava que tinha sido agredido pelos supostos sequestrados. Ela foi encaminhada para um hospital e recebeu atendimento médico. A adolescente disse aos policiais que uma das pessoas que a sequestrou tinha uma voz conhecida e seria de alguém que convivia com ela.

A mãe da vítima procurou a polícia no dia seguinte e revelou que a filha de 18 anos tinha sido uma das autoras do sequestro. A própria mãe afirmou que a intenção da filha era “dar um susto” na irmã mais nova, já que a adolescente trazia problemas na família. O caso aconteceu em Comodoro, no Mato Grosso. (AG)

Comentários