Evaristo Costa empresta gravata para fã ir a festa e bomba na internet

Queridinho nas redes sociais, Evaristo Costa conquistou ainda mais o coração dos seus seguidores com uma atitude bem generosa.

O apresentador do “Jornal Hoje”, que costuma compartilhar momentos do seu dia a dia na internet, respondeu a uma mensagem de um seguidor no Twitter com um pedido inusitado.

“Eva, me empresta uma gravata para eu ir no casamento da minha irmã”, pediu o rapaz, chamando o apresentador por um apelido carinhoso.

Tocado pelo pedido, Evaristo enviou para a casa do seguidor duas opções de gravatas, uma azul e outra laranja, acompanhado de um pedido.

“Depois manda fotos para a gente ver como é que ficaram as gravatas no seu pescoço. Boa formatura”, respondeu o apresentador.

“Evaristo melhor pessoa”, devolveu o rapaz, emocionado. O gesto de Evaristo comoveu os internautas, que não se cansaram de elogiar na web a generosidade do jornalista.

“Poderia ser todo mundo humano assim, não é? Evaristo é muito boa pessoa”, afirmou uma fã. “Que gesto lindo”, comentou outra.

