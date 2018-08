Dentro da programação do Mês do Advogado da OAB/RS, a Comissão de Diretos Humanos da OAB/RS, em parceria com a Federação Israelita do Rio Grande do Sul, realiza a palestra “Direitos Humanos: Necessário Combate ao Preconceito ‘Onde Estava a Justiça No Terceiro Reich?’”. O evento ocorrerá nesta quarta (15), a partir das 17h, no auditório da OAB/RS (R. Washington Luiz, 1110 – 2º andar).

