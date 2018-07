Ex-Grêmio, o meio-campista Arthur foi apresentado pelo Barcelona

Ex-Grêmio, Arthur já é jogador do Barcelona. O meio-campista brasileiro foi aprovado nos exames médicos nesta quinta-feira (12) e, em seguida, assinou contrato diante da presença do presidente Josep Maria Bartomeu. Logo depois, o jogador, que não teve seu número divulgado, passou por todas as formalidades antes de ser apresentado formalmente no Camp Nou e conceder entrevista coletiva.

“Primeiramente, bom dia a todos. Fico muito feliz por este dia mágico que estou vivendo. Sempre foi um sonho de criança, antes mesmo de virar profissional. Sempre foi um clube que quis conhecer, e imagina a minha felicidade quando soube que poderia jogar no Barça. Agradeço a todos, que foram amáveis comigo”, disse o jogador.

Na mesma coletiva, ele explicou que é um jogador de centro de campo, mas vai jogar onde Valverde precisar. Será a primeira temporada em duas décadas que o setor não terá Xavi ou Iniesta — e ele foi questionado sobre a comparação com os dois ídolos catalães na apresentação.

“Acho que a comparação não me afeta. Sei muito bem que Iniesta e Xavi são cada um uma pessoa, e eu sou Arthur. Tenho certeza que tenho uma longa trajetória à frente. Sei que eles estão em outro nível, por tudo que fizeram. São pessoas do bem, que fizeram história. E esse é meu objetivo. Com certeza vou trabalhar para quem sabe chegar mais perto deles.”

O jogador assinou um contrato válido por seis anos, até a temporada 2023/24. O custo da operação é de € 31 milhões (R$ 140 milhões), além de € 9 milhões (R$ 41 milhões) em variáveis – o que pode totalizar o negócio em € 40 milhões (R$ 181 milhões). A multa rescisória estabelecida para quebra de contrato é de € 400 milhões (1,818 bilhão).

“Estamos muito felizes por um jovem jogador com o talento de Arthur chegue ao Barça e por seus ídolos serem Xavi e Iniesta. Isso significa que conhece o clube e sua história e temos certeza de que abrirá uma carreira de sucesso. Houve muitos brasileiros que fizeram história no clube. É o 39° e desejamos boa sorte. Ele sabe que ele vem a um clube de demanda máxima, mas aceita o desafio de se esforçar para alcançar o sucesso”, disse Bartomeu, ao apresentar o novo reforço.

Arthur, inicialmente, tinha acertado que mudaria de país somente em janeiro de 2019, conforme o Grêmio acertou os detalhes com o Barcelona. Porém, o clube espanhol exerceu o direito de compra dos direitos econômicos do jogador na semana passada e ainda depositou mais uma quantia para ter o atleta de imediato.

“Todo este processo começou há alguns anos. Fizemos análises do trabalho que estava fazendo antes, e todos juntos tomamos a decisão para apoiar a chegada de Arthur, pois vimos o talento e porque é melhor para um jogador começar sua trajetória com uma pré-temporada, não em janeiro, como estava previsto”, disse Abidal, secretário-técnico do Barça.

Abidal também falou sobre a passagem de bastão com a saída de Paulinho para a chegada de Arthur. O volante paulista retorna ao Guangzhou Evergrande num empréstimo de um ano, mas ao final desse período os chineses vão exercer a cláusula de compra, avaliada em € 50 milhões (cerca de R$ 230 milhões).

“A saída de Paulinho foi uma perda para o clube, mas uma boa oportunidade a nível econômico. Para ter esta oportunidade, o jogador teve que tomar sua decisão. Nós temos um elenco, respeitamos jogadores, conversamos com todos. Hoje é apresentação de Arthur, que joga no meio de campo. Seguiremos analisando, trabalhando. Vamos conversar com o treinador, é um trabalho de equipe. A partir daí, tomar decisões. Já temos um time competitivo, saímos da temporada com um doblete e não precisamos mudar muitas coisas.”

Como previsto, o evento não foi aberto para a torcida nas arquibancadas do Camp Nou, como é tradição nas apresentações no Barça, por conta de obras no estádio. Segundo a imprensa catalã, estavam presentes, além de imprensa e parentes, apenas alguns turistas pegos de surpresa que faziam o tour pelo Museu do Barcelona.

