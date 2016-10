Ex-presidenta Dilma aceita assumir comando de conselho de fundação ligada ao PT

O presidente do PT, Rui Falcão, formalizou nesta quinta-feira (27) o convite para que a ex-presidenta Dilma Rousseff assuma a presidência do conselho consultivo da Fundação Perseu Abramo, vinculada ao partido. Segundo petistas, Dilma aceitou a oferta. Mas a proposta será formalizada no início do mês de dezembro, durante encontro partidário, evitando a ideia de que petistas tenham sido atropelados na negociação.

Falcão chegou a convidá-la para a própria presidência da Fundação Perseu Abramo, mas a iniciativa sofreu resistência dentro do partido. A saída foi indicá-la para o cargo de presidente do conselho curador da fundação. A presidência do conselho tem caráter figurativo. Seu presidente recebe uma contribuição por participação em suas reuniões trimestrais.

Os integrantes da direção têm papel executivo e salário. Falcão surpreendeu o partido ao fazer o convite a Dilma durante uma reunião na presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-ministro Jaques Wagner. No encontro, Falcão perguntou a Dilma sua situação financeira. Ela informou ter direito a um salário de R$ 5 mil. (Folhapress)

