Ex-presidente do Egito Mohamed Morsi desmaia e morre durante julgamento

Morreu, aos 67 anos, o ex-presidente do Egito Mohamed Morsi. Durante o julgamento em que era acusado de espionagem, nesta segunda-feira (17), ele se sentiu mal no tribunal, desmaio e, na sequência veio a óbito.

Testemunhas disseram que Morsi chegou a falar por 20 minutos, em frente ao juiz, antes de ficar inconsciente. A TV estatal local afirmou que ele sofreu uma “crise cardíaca” e disse que o corpo foi levado a um hospital.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, chamou Morsi de “mártir” e enviou condolências ao povo egípcio.

Mohamed Morsi

O ex-presidente egícpcio era expoente da Irmandade Muçulmana e havia sido eleito em 2012. A posse foi histórica já que se tratou da primeira eleição livre no Egito, após a queda do ditador Hosni Mubarak. No entanto, um golpe militar tirou Morsi do poder em 2013.

Desde então, quem governa o país é o general Abdel Fattah al Sisi, que comandou o levante contra o ex-presidente. Atualmente, o Egito vive em regime autocrático e a Irmandade Muçulmana é ilegal. Depois do anúncio da morte de Morsi, o governo reforçou a segurança nas ruas, com receio de manifestações.

